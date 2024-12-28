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17:20, 28 декабря 2024Бывший СССР

Дело бывшего главы правительства Карабаха передали в суд

В Азербайджане передали в суд дело экс-главы правительства Карабаха
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Дело против бывшего главы правительства Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна было передано в суд. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана, пишет ТАСС.

«Обвиняемый Рубен Варданян и другие участники уголовного процесса были уведомлены о завершении предварительного следствия. (...) Обвинительное заключение было утверждено генеральным прокурором Азербайджанской Республики и направлено в Бакинский военный суд для рассмотрения», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что участникам процесса был предоставлен доступ к материалам дела для ознакомления, включая экспертные заключения, документы и вещественные доказательства.

Ранее Варданяну предъявили обвинения, по которым политику грозит пожизненное заключение. Новые 45 обвинений, предъявленные Варданяну, подпадают под 20 различных статей Уголовного кодекса Азербайджана и изложены на азербайджанском языке на 25 тысячах страниц в 100 томах.

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