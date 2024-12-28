СК возбудил дело в отношении украинских военных за поджог дома с маломобильной россиянкой

В Курской области СК возбудил дело против военных ВСУ, поджегших дом с женщиной

В Курской области следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских военных, совершивших поджог жилого дома с людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье о теракте. Установлено, что 8 декабря в селе Плехово украинские боевики расправились с мирным жителем, который находился во дворе своего дома. После этого они подожгли дом, где находилась маломобильная женщина. Она не выжила.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении воюющего за ВСУ в Курской области американского наемника.