Дудю пригрозили уголовным делом и лишением свободы

ТАСС: Юрию Дудю грозит уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента

Популярному российскому блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) грозит уголовное дело за уклонение от выполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, дело могут возбудить по статье 330.1 («уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») УК РФ, она предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

В октябре прокуратура привлекла Дудя к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах.

