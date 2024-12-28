Джей Ло заметили на свидании с культовым актером

Дженнифер Лопес и Кевин Костнер сходили на свидание в Аспене

Певица и актриса Дженнифер Лопес была замечена на прогулке с актером Кевином Костнером. Об этом сообщает портал Page Six.

Папарацци заметили звездную пару на популярном американском курорте в Аспене. 69-летний актер и 55-летняя Джей Ло сходили в кафе и прогулялись по улице.

Как сообщает издание, Дженнифер является большой поклонницей сериала «Йеллоустоун», в котором главную роль исполняет как раз культовый актер.

Ранее стало известно, что находящиеся в процессе развода Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обменялись подарками на Рождество.