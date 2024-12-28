Экс-стюардесса описала свою бывшую работу фразой «мы как воспитатели в детском саду»

Экс-стюардесса Emirates Марика Микусова описала свою бывшую работу фразой «мы как воспитатели в детском саду». Об этом она рассказала Daily Mail.

По словам Микусовой, чтобы успокоить разгневанного пассажира, нужно присесть рядом с ним на колени и смотреть ему в глаза. При этом следует внимательно слушать и кивать, чтобы человек чувствовал сопереживание его проблеме. Все это она сравнила с работой воспитателя в детском саду.

«Для тех, кто ведет себя реально агрессивно, у нас нет слов, только действия и специальная техника для сдерживания», — заметила она.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников — Лондон. Первым минусом она назвала близкое к аэропорту расположение отелей — в связи с этим шансы выбраться в город во время рабочей поездки минимальны.