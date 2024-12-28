Глава МИД Катара провел переговоры с ХАМАС по перемирию с Израилем

Глава МИД Катара обсудил с ХАМАС пути продвижения перемирия с Израилем

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провел встречу с делегацией палестинского движения ХАМАС, чтобы определить пути продвижения переговоров для прекращения огня в Газе. Об этом сообщило дипведомство Катара в соцсети Х.

«Во время встречи с делегацией движения ХАМАС во главе с доктором наук Халилем Хайей обсуждалось развитие событий относительно переговоров по прекращению огня в секторе Газа, пути их продвижения вперед», — отметили в МИД.

Ранее ХАМАС заявило, что новые условия Израиля препятствуют достижению соглашения о перемирии.

18 декабря советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что в переговорах по сектору Газа наметился прогресс, но договоренности об освобождении удерживаемых заложников пока не достигнуты.

До этого сообщалось, что израильская делегация прибыла в столицу Катара Доху для обсуждения прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа. Отмечается, что в составе делегации присутствуют представители армии, спецслужбы «Шин Бет», а также разведслужбы «Моссад».