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01:12, 28 декабря 2024Экономика

Китайские автомобили подешевели почти на половину за год эксплуатации

«Известия»: за год эксплуатации автомобили из КНР теряют в цене почти половину
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: engin akyurt / Unsplash

Машины из Китая теряют почти 50 процентов от первоначальной стоимости через год после покупки. К такому выводу пришли «Известия», проанализировав информацию о предложениях продавцов по итогам 2024 года.

Выяснилось, что данный процент намного выше, чем у марок из других государств. Так, японские авто через год после покупки стоят на 15–30 процентов ниже, немецкие — на 18,5–34,5 процента.

Высокую разницу в стоимости новых и подержанных машин из КНР эксперты объясняют настороженным отношением российских покупателей к китайским б/у автомобилям. Со временем среди таких машин появятся модели, к которым водители привыкнут, после чего их ликвидность на вторичном рынке повысится, считают специалисты.

Ранее стало известно, что российский дистрибьютор китайского автомобильного бренда Kaiyi (ООО «Каи Рус») отзовет в России 19,7 тысячи автомобилей с целью установки модуля вызова экстренных служб. Отозваны будут 1,4 тысячи машин марки Kaiyi X7, почти 4,8 тысячи автомобилей марки Kaiyi X3 и более 13,5 тысячи автомобилей Kaiyi E5, реализованных в прошлом и в текущем годах.

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