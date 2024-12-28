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17:06, 28 декабря 2024Из жизни

Мальчик потерял семью после цунами и выживал 21 день благодаря луже воды

Мальчик из Индонезии спасся после цунами и выживал 21 день
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bullit Marquez / AP

Мальчик из Индонезии 21 день выживал один после разрушительного цунами 2004 года. Его историю газете The Sun рассказал репортер, который спас его.

Йен Довастон и его коллеги отправились в Индонезию после разрушительного цунами, которое унесло жизни 230 тысяч человек. Он и его коллеги освещали последствия катастрофы для телезрителей в Великобритании, когда случайно нашли на одном из пляжей семилетнего мальчика по имени Мартунис. Репортеры спасли его и вывезли в безопасное место.

Позже Мартунис рассказал, что в день цунами успел добежать от футбольного поля, где играл с друзьями, до дома. Вместе с матерью и сестрами они хотели сесть на машину и опередить стихию. Но волна настигла их раньше, и из-за нахлынувшей воды мальчик потерял семью. Чтобы спастись, он хватался за все, что попадалось ему на пути — матрасы, случайные предметы, даже кокос, который он обхватил руками, используя как поплавок. Спустя некоторое время Мартунис оказался на отмели рядом с лужей пресной воды. На протяжении трех недель он выживал на этом пятачке, питаясь из иногда проплывавших мимо пачек лапши быстрого приготовления.

Довастон, нашедший мальчика, привез его в приют благотворительной организации Save the Children. Там мальчик узнал, что его мать и сестры не смогли спастись в катастрофе. Однако вскоре в его жизнь вернулась надежда — он воссоединился с отцом и бабушкой. 20 лет спустя Довастон по-прежнему с нежностью вспоминает Мартуниса.

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Ранее сообщалось, что в Мексике нашли живым девятилетнего мальчика, потерявшегося в джунглях. Он рассказал, что ночью прокладывал маршрут по звездам, а жажду утолял водой из луж. Это и помогло ему выжить.

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