Мальчик провел 10 дней в джунглях и выжил благодаря звездам и лужам

В Мексике мальчик выжил в ураган и 10 дней провел в джунглях один

В Мексике нашли живым девятилетнего мальчика, потерявшегося в джунглях. Об этом сообщает Jam Press.

Последний раз Хоэля дель Кармена Акоста Орама видели играющим с двумя собаками на семейном ранчо. С ними он случайно забрел в джунгли и пропал. Исчезновение мальчика быстро заметили. Спасатели отправились за ним, однако им помешал ураган «Милтон». Дождь смыл все следы, и поиски пришлось остановить.

Родственники уже не верили, что ребенка спасут, когда на ранчо вернулась одна из его собак. Благодаря ей спасатели и вышли на мальчика. К поисковой группе он вышел в шортах и футболке. Как выяснилось, мальчик провел 10 дней в опасных лесах, кишащих змеями и крокодилами. Он рассказал, что ночью прокладывал маршрут по звездам, а жажду утолял водой из луж. Это и помогло ему выжить.

Ранее сообщалось, что в Италии пять дней искали пожилую женщину, которая заблудилась в Альпах. По ее словам, она пила из луж, спала на постели из папоротников под буковым деревом и перед сном обязательно молилась.