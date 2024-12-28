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00:45, 28 декабря 2024Мир

МИД Франции осудил визит израильского министра на Храмовую гору

МИД Франции осудил визит израильского министра Бен-Гвира на Храмовую гору
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Itamar Ben-Gvir's spokesperson / Handout / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Франции осудило посещение министром нацбезопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром Храмовой горы, куда он прибыл с целью помолиться за военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и за победу в войне с палестинским движением ХАМАС. Коммюнике опубликовано на сайте МИД.

Французские дипломаты подчеркнули, что визит Бен-Гвира является нарушением исторического статус-кво Святых мест в Иерусалиме. МИД Франции также предупредил, что систематическое подвергание сомнению статуса-кво создает риск широкомасштабной эскалации.

Ранее в ХАМАС заявили о приближении к достижению соглашения с Израилем об освобождении заложников. Однако в группировке подчеркнули, что есть два спорных момента, одним из которых является требование Тель-Авива освободить похищенных солдат на первом этапе соглашения.

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