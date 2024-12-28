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19:34, 28 декабря 2024Спорт

Министр спорта Дегтярев назвал Россию союзником WADA

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал Россию союзником WADA
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев раскрыл отношение к Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Его слова приводит ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Россия24.

Чиновник отметил, что страна является союзником организации. «У нас ценности одни. Это здоровье, честный спорт, cоблюдение всех правил, непримиримая борьба с теми, кто детей пичкает этой дрянью», — заявил Дегтярев.

Министр спорта также отметил, что Россия заплатила необходимые взносы WADA. «В следующем году WADA должно провести аудит нашей лаборатории и встать на путь восстановления наших прав», — заявил Дегтярев.

Ранее WADA назвало страны, не выплатившие взносы за 2024 год. Россия заняла второе место после США по сумме задолженности с долгом за 2024-й, а также 2023 год (1,3 и 1,2 миллиона долларов соответственно).

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