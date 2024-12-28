Министр спорта назвал Путина спортсменом года в России

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал Владимира Путина спортсменом года в России

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал лучшего спортсмена страны по итогам 2024 года. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия24».

По мнению функционера, этого звания достоин президент страны Владимир Путин. «Потому что столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал. И не сделает, я уверен», — заявил Дегтярев.

Чиновник добавил, что болеет за всех отечественных спортсменов. «И буду делать все, чтобы как можно больше наших атлетов побеждали и служили путеводной звездой для миллионов мальчишек и девчонок», — отметил Дегтярев.

Ранее лучшего спортсмена года в России назвал телеведущий Владимир Познер. Журналист сделал выбор в пользу теннисиста Даниила Медведева.