Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
7:5
3-й период
live
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
2:0
Перерыв
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
0:0
3-й период
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Флорида Пантерз
Сегодня
21:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
17:29, 28 декабря 2024Спорт

Министр спорта назвал Путина спортсменом года в России

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал Владимира Путина спортсменом года в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал лучшего спортсмена страны по итогам 2024 года. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия24».

По мнению функционера, этого звания достоин президент страны Владимир Путин. «Потому что столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал. И не сделает, я уверен», — заявил Дегтярев.

Чиновник добавил, что болеет за всех отечественных спортсменов. «И буду делать все, чтобы как можно больше наших атлетов побеждали и служили путеводной звездой для миллионов мальчишек и девчонок», — отметил Дегтярев.

Ранее лучшего спортсмена года в России назвал телеведущий Владимир Познер. Журналист сделал выбор в пользу теннисиста Даниила Медведева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин принес извинения Алиеву из-за крушения самолета AZAL. Кремль сообщил об уголовном деле, допрашивают военных

      Официальный курс доллара на новогодние праздники поднялся выше 101 рубля

      В жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

      Звезда «Интернов» рассказала о перенесенной операции

      Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Кузьмин

      В Сумах прозвучали взрывы

      Медведь залез в дом и уснул под столом

      41-летняя звезда «Универа» показала фигуру до и после набора 11 килограммов

      На российских «Беркутах» испытают лазерную связь

      Оценено влияние открытия новых станций метро в Москве на стоимость аренды жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше