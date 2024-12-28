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10:12, 28 декабря 2024Спорт

Познер выбрал лучшего спортсмена года

Познер назвал российского теннисиста Медведева лучшим спортсменом года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Советский и российский журналист и телеведущий Владимир Познер назвал лучшего спортсмена года. Его слова приводит РИА Новости.

Познер сделал выбор в пользу российского теннисиста Даниила Медведева. «Самое значительное спортивное событие 2024 года, безусловно, состоявшиеся в Париже Олимпийские игры», — добавил он.

Медведев занимает наиболее высокое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) среди россиян по итогам года. 28-летний спортсмен располагается на пятой строчке. В 2024 году он не смог завоевать ни одного трофея.

Российские теннисисты допущены до международных турниров в нейтральном статусе. Представители страны с весны 2022 года не выступают в командных соревнованиях.

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