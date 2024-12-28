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11:47, 28 декабря 2024Из жизни

Мужчина попал в тюрьму за оскорбительную надпись на стене храма

В Японии китаец попал в тюрьму за надпись на стене храма в Токио
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Issei Kato / Reuters

В Японии гражданин Китая попал в тюрьму на восемь месяцев за оскорбительную надпись, которую оставил на стене знаменитого храма Ясукуни в Токио. Об этом сообщает Japan Today.

29-летнего Цзян Чжо Цзюня задержали после инцидента, который произошел 31 мая. Тогда проживающий в Японии китаец вместе с двумя приятелями написал на колонне синтоистского храма Ясукуни слово «Туалет». Храм был построен в 1869 году и является местом упокоения японских солдат Второй мировой войны.

Два подельника подсудимого успели вернуться в Китай до того, как их задержали. Мужчину судили за порчу имущества и осквернение места отправления культа. Сторона обвинения установила, что именно он был зачинщиком акции и купил баллончик с краской.

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Суд также отклонил заявления Цзюня, что нанесенная им на стену храма надпись была протестом против сброса воды с АЭС «Фукусима-1», который начался в 2023 году. Судья счел целесообразным заключить китайца в тюрьму на восемь месяцев. При этом прокурор просил для него год тюрьмы.

Ранее в Таиланде настоятель храма избил монаха дубинкой. Нападение произошло из-за неработающей аудиосистемы в святилище.

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