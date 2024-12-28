Мужчины и женщины перечислили признаки приближающегося краха отношений

Мужчины и женщины перечислили основные признаки приближающегося краха отношений. Итоги исследования, проведенного экспертами компании Bryant and May, опубликовало издание Daily Mail.

В опросе приняли участие две тысячи взрослых. Среди главных признаков разрушающихся отношений они выделили прекращение секса, отсутствие признаний в любви, совместных дел, праздников и свиданий. Также, по их мнению, на серьезный кризис указывают нежелание стараться ради партнера, раздельный сон, частые ссоры, отсутствие желания держаться за руки и измены.

Кроме того, многие респонденты считают, что признаками отдаления являются отсутствие объятий, отход ко сну в разное время и приоритет сна перед сексом и отдыха с друзьями перед отдыхом с партнером, отвращение при мысли о сексе с партнером, нежелание целовать его на прощание и постоянная критика.

Опрос показал, что искра в отношениях начинает угасать в среднем примерно через пять лет и два месяца после их начала.

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