Мужу попросившей разрешения изменить ему женщины дали совет

Коуч Эбигейл Ван Бюрен дала совет мужу женщины, попросившей разрешения изменить ему. Письмо мужчины и ответ специалистки цитирует Mirror.

Автор письма рассказал, что женат уже 30 лет и считает свою супругу потрясающей женщиной. Он добавил, что жена недавно стала тренером, и уточнил, что она находится в прекрасной форме. Однако автор письма переживает, что отстает от нее физически и не может удовлетворить в постели. «Не получается проявить себя хорошо в сексуальной сфере, даже если я принимаю лекарства от эректильной дисфункции», — пожаловался он.

Недавно женщина спросила, может ли она удовлетворить свои сексуальные потребности с одним из молодых клиентов, которого она тренирует. Поначалу мужчина отнесся к просьбе с пониманием, но теперь переживает, что супруга может влюбиться в любовника.

В ответ Ван Бюрен напомнила, что все участники ситуации — взрослые ответственные за свои решения люди. «Но я бы не стала советовать подобное, потому что это очень рискованно. Обязательно обдумайте все возможные повороты сюжета», — предупредила она. По словам специалистки, и женщина может влюбиться в клиента, и он в нее, а их разрыв может неожиданно повлиять на отношения супругов. «Подумайте хорошо, прежде чем согласиться на эту сделку», — заключила она.

Ранее женщины и мужчины рассказали о случаях, раскрывших измены их бывших партнеров. Так, один мужчина выяснил, что жена ему неверна из-за двух своих привычек: перед приходом супруги домой проводить время в сарае и лежать в ванне в темноте и тишине.