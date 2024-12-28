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02:04, 28 декабря 2024Мир

На парад Победы в Москве пригласили президента еще одной страны

Президента Индонезии Субианто пригласили на парад Победы 9 мая
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Прабово Субианто

Прабово Субианто. Фото: Yuri Gripas / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президента Индонезии Прабово Субианто пригласили на парад Победы 9 мая в Москве. Об этом заявили в индонезийском посольстве в РФ, передают «Известия».

«Да, приглашение для президента Индонезии есть. Подтверждения еще нет, но вероятность [визита] остается», — сказали в диппредставительстве.

Субианто уже посещал парад Победы в 2020 году, тогда он занимал пост главы министерства обороны Индонезии. Президентом страны он стал в октябре 2024 года.

До этого Субианто на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным назвал Россию большим другом. «Как вам известно, мы рассматриваем Россию как большого друга нашей страны, я бы хотел продолжить поддерживать такого рода отношения с вашей страной», — подчеркнул глава Индонезии.

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