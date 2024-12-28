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16:15, 28 декабря 2024Культура

На поддержавших Украину артистов пожаловались в Генпрокуратуру

Депутаты пожаловались на артистов, которые запустили аукцион в поддержку Украины
Андрей Шеньшаков

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Депутаты Государственной Думы России направят в Генпрокуратуру обращение о привлечении к ответственности уехавших артистов. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Речь идет о российских деятелях культуры, которые запустили аукцион в поддержку Украины. В список попали 50 музыкантов, писателей, актеров, художников и журналистов, которые покинули страну с началом специальной военной операции (СВО). Все они запустили двухнедельный аукцион с сотней лотов.

Средства, полученные в ходе торгов, будут направлены в поддержку Украины. Также в Госдуме отметили, что аукцион проводится при поддержке американских проектов.

Ранее стало известно, что минюст признал уехавшего из России рэпера Лигалайза иностранным агентом.

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