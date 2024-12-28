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03:01, 28 декабря 2024Бывший СССР

На Украине подпольщики начали поджигать офисы почты

ТАСС: подпольщики на Украине поджигают офисы почты, откуда рассылают повестки
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Активисты подполья «Дозор» на Украине поджигают офисы «Укрпочты» и «Новой почты», которые используются для рассылки повесток. Об этом представители подполья рассказали ТАСС.

«"Дозор" продолжает проводить акции против представителей ТЦК (территориальных центров комплектования; аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»), ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил подпольщик.

Помимо этого, активисты устраивают поджоги машин сотрудников ТЦК, а также вычисляют транспортные средства, применяемые для «отлова» украинцев в рамках мобилизации.

Ранее на Украине задержали зарабатывавшего на уклонистах сотрудника территориального центра комплектования. Он вносил изменения в базу данных о негодности мужчин. Это позволяло им беспрепятственно выезжать за границу. Сумма оплаты за незаконные услуги составляла от 4 до 7 тысяч долларов США.

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