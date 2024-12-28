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17:38, 28 декабря 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о продвижении российских войск в ДНР

DeepState: ВС России продвинулись к западу от Великой Новоселки
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска продвинулись к западу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР), также продолжаются бои за трассу в сторону Гуляйполя. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState.

К западу от Курахово Вооруженные силы России ведут бои в селе Шевченко, из которого смогут наступать на Андреевку к северу от трассы в Запорожскую область. Сообщается, что это село имеет ключевое значение.

Также DeepState сообщает о продвижении российских войск в городской застройке Дзержинска (украинское название — Торецк).

Ранее украинские военные сдались в плен в районе Дзержинска. Солдаты Вооруженных сил Украины получили сброшенные с российского беспилотника инструкции по сдаче в плен.

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