На Западе испугались ослабления ВСУ из-за операции в Курской области

AP: западные чиновники опасаются, что операция под Курском ослабит ВСУ

Украинские и западные высокопоставленные чиновники опасаются, что операция в Курской области ослабит Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Как указали пять собеседников агентства, в Киеве и европейских столицах опасаются, что «ставка на Курск ослабит всю 1000-километровую линию фронта, и Украина теряет драгоценные позиции на востоке».

Чиновники отметили, что, напав на Курскую область, ВСУ не улучшили свое положение на фронте, а «разворошили еще одну горячую точку».

«Мы, как говорится, попали в осиное гнездо. Мы разворошили еще одну горячую точку», — заявил AP майор 95-й воздушно-десантной бригады ВСУ Степан Луцив.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал избранного президента США Дональда Трампа признать непобедимость России в конфликте на Украине.