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09:29, 28 декабря 2024Мир

На Западе призвали Трампа признать неспособность победить Россию

Профессор Малинен: Трамп вынужден признать непобедимость России в конфликте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп вынужден признать непобедимость России в конфликте на Украине. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Позвольте мне дать вам совет. Начните с этого: 1. Во всех неядерных военных сценариях Россия выйдет победителем в украинском конфликте. 2. Россия не стремится к оккупации всей Украины», — написал эксперт.

Ранее газета The Daily Mail в своей аналитической статье спрогнозировала, что в случае столкновения с Россией НАТО не только потерпит поражение, но и временно лишится суверенитета.

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