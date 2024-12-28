Профессор Малинен: Трамп вынужден признать непобедимость России в конфликте

Избранный президент США Дональд Трамп вынужден признать непобедимость России в конфликте на Украине. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Позвольте мне дать вам совет. Начните с этого: 1. Во всех неядерных военных сценариях Россия выйдет победителем в украинском конфликте. 2. Россия не стремится к оккупации всей Украины», — написал эксперт.

Ранее газета The Daily Mail в своей аналитической статье спрогнозировала, что в случае столкновения с Россией НАТО не только потерпит поражение, но и временно лишится суверенитета.