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11:37, 28 декабря 2024Бывший СССР

На Западе оценили масштаб отступления ВСУ в Курской области

AP: ВСУ потеряли более 40 процентов захваченных территорий в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

Точные масштабы потерянных Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий в Курской области оценить трудно, однако они приближаются к половине от захваченного ранее. Об этом сообщает агентство Assosiated Press (AP).

По словам журналистов, из 984 квадратных километров, которые украинская армия сумела занять в августе 2024 года, Российская армия сумела отбить около 400 — более 40 процентов.

«Мы, как говорится, попали в осиное гнездо. Разворошили еще одну горячую точку», — приводит агентство слова одного из офицеров 95-й бригады ВСУ.

Ранее правительственные источники в США заявили агентству Bloomberg, что ВСУ могут быть выбиты из Курской области в ближайшие месяцы. Это, по мнению американской администрации, существенно ослабит позицию Киева на будущих мирных переговорах.

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