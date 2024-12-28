AP: ВСУ потеряли более 40 процентов захваченных территорий в Курской области

Точные масштабы потерянных Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий в Курской области оценить трудно, однако они приближаются к половине от захваченного ранее. Об этом сообщает агентство Assosiated Press (AP).

По словам журналистов, из 984 квадратных километров, которые украинская армия сумела занять в августе 2024 года, Российская армия сумела отбить около 400 — более 40 процентов.

«Мы, как говорится, попали в осиное гнездо. Разворошили еще одну горячую точку», — приводит агентство слова одного из офицеров 95-й бригады ВСУ.

Ранее правительственные источники в США заявили агентству Bloomberg, что ВСУ могут быть выбиты из Курской области в ближайшие месяцы. Это, по мнению американской администрации, существенно ослабит позицию Киева на будущих мирных переговорах.

