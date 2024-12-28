Надзиратели забили до смерти темнокожего заключенного

Заключенный скончался после избиения надзирателями в тюрьме Нью-Йорка

13 надзирателей тюрьмы Марси округа Онейда и медработник избили темнокожего заключенного, из-за чего он скончался. Об этом сообщила Генпрокуратура штата Нью-Йорк.

Избиение произошло 9 декабря, однако запись с нательной камеры одного из сотрудников исправительного учреждения опубликовали только сейчас. На кадрах видно, как медицинский работник и 13 охранников избивают и душат 43-летнего Роберта Брукса.

Пострадавшему нанесли множество ударов по паху, лицу и животу. Один из охранников ударил Брукса ногой в грудь и начал душить. На следующий день мужчина скончался в лазарете от асфиксии, произошедшей вследствие компрессии шеи.

В данный момент все 14 участников избиения уволены, в отношении них ведется расследование.

Ранее сообщалось, что заключенные из штата Флорида сумели зачать ребенка через вентиляционную шахту, соединявшую их камеры.