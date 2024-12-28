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12:22, 28 декабря 2024Силовые структуры

Напавшего на россиянку в Подмосковье курьера задержали

В Подмосковье полиция задержала курьера, напавшего на женщину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Мытищах Московской области полиция задержала курьера, который избил женщину во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Во время мониторинга интернета полицейские нашли видеоролик, на котором был запечатлен конфликт между мужчиной и женщиной, которой закончился побоями. В результате личность напавшего была установлена — им оказался 36-летний курьер.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, напавшую на сотрудницу пункта выдачи. Возбуждено уголовное дело по статье 116 («Побои») УК РФ.

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