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12:37, 26 декабря 2024Силовые структуры

Избившую сотрудницу пункта выдачи россиянку задержали

В Петербурге полиция задержала женщину, напавшую на сотрудницу пункта выдачи
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полиция задержала 45-летнюю женщину, напавшую на сотрудницу пункта выдачи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 («Побои») УК РФ. Женщина доставлена в отдел.

Накануне в полицию поступила телефонограмма из больницы, куда с ушибами и ссадинами обратилась 23-летняя сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса. Девушка рассказала, что на работе во время внезапного конфликта на нее напала и стала наносить удары клиентка. Инцидент попал на видео.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти двое мужчин избили и похитили юношу, задолжавшего 50 тысяч рублей.

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