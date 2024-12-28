Один из ключевых городов в ДНР полностью остался без света

В ДНР Красноармейск полностью остался без электричества

В Донецкой народной республике (ДНР) Красноармейск (украинское название — Покровск) остался без света. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на местные власти.

По данным издания, город был полностью аварийно обесточен. Что стало причиной отключения электричества, не уточняется.

На место были направлены энергетики. Время включения света в Красноармейске неизвестно.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин называл последствия для Вооруженных сил Украины в случае потери Красноармейска. По его словам, это повлечет существенные издержки в области металлургии.