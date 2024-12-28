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12:48, 28 декабря 2024Бывший СССР

Один из ключевых городов в ДНР полностью остался без света

В ДНР Красноармейск полностью остался без электричества
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Markku Ulander / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) Красноармейск (украинское название — Покровск) остался без света. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на местные власти.

По данным издания, город был полностью аварийно обесточен. Что стало причиной отключения электричества, не уточняется.

На место были направлены энергетики. Время включения света в Красноармейске неизвестно.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин называл последствия для Вооруженных сил Украины в случае потери Красноармейска. По его словам, это повлечет существенные издержки в области металлургии.

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