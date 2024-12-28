Ограничения на работу аэропорта Казани сняли

Росавиация: ограничения на полеты в аэропорту Казани сняты

Ограничения на полеты в аэропорту Казани сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме с 10:05 по московскому времени. В ведомстве добавили, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее сообщалось, что из-за принятых мер в казанском аэропорту были перенесены 25 рейсов. Из них у 11 изменилось время вылета, а у 14 — время прилета.