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09:35, 28 декабря 2024Ценности

Ольга Серябкина опубликовала фото в бюстгальтере

39-летняя певица Ольга Серябкина опубликовала фото в черном бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,5 миллиона подписчиков.

39-летняя певица предстала перед камерой в черном наряде. Так, она надела бюстгальтер с фигурным вырезом, полупрозрачные легинсы и объемный кожаный плащ. Кроме того, звезда выбрала в качестве аксессуара солнцезащитные очки, распустила уложенные волнами волосы и нанесла коричневую помаду на губы.

«Вайб года Змеи будет таким», — указала в подписи артистка.

Ранее в декабре бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала видео в топе и мини-юбке.

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