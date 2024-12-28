Ольга Серябкина опубликовала фото в бюстгальтере

39-летняя певица Ольга Серябкина опубликовала фото в черном бюстгальтере

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,5 миллиона подписчиков.

39-летняя певица предстала перед камерой в черном наряде. Так, она надела бюстгальтер с фигурным вырезом, полупрозрачные легинсы и объемный кожаный плащ. Кроме того, звезда выбрала в качестве аксессуара солнцезащитные очки, распустила уложенные волнами волосы и нанесла коричневую помаду на губы.

«Вайб года Змеи будет таким», — указала в подписи артистка.

Ранее в декабре бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала видео в топе и мини-юбке.