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15:56, 28 декабря 2024Россия

Омбудсмен рассказала о помощи семье найденных мертвыми в СНТ под Тверью четверых детей

Омбудсмен Мосолыгина: семье найденных мертвыми под Тверью детей оказывают помощь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Лариса Мосолыгина

Лариса Мосолыгина. Кадр: Tverigrad Информационный портал / YouTube

Членам семьи четверых детей, найденных мертвыми в СНТ «Межурка» Тверской области, оказывается необходимая помощь. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса Мосолыгина в соцсети «ВКонтакте».

По словам детского омбудсмена, следственные мероприятия продолжаются. Другие подробности она не привела. «Убийство невинного ребенка в любой религии считается одним из самых страшных грехов, не имеющих никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемых никакими обстоятельствами и никакими причинами», — написала Мосолыгина.

Ранее следователи показали видео с места расправы над несовершеннолетними. На кадрах видно частный дом, где обнаружили тела.

Об убийстве стало известно утром 28 декабря. Предварительно, с детьми расправился 37-летний отец. По данным СМИ, мужчина решил, что жена изменяет ему, а спящие на первом этаже малыши не его. Когда женщина вышла в туалет, подозреваемый запер дверь и порезал трех сыновей в возрасте от трех до пяти лет, а также годовалую дочь, после чего попытался покончить с собой, но был госпитализирован. Еще двое старших детей в это время спали на втором этаже, их мужчина не тронул.

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