В России назвали ожидаемый от Трампа в 2025 году шаг по Украине

Депутат Журова сообщила, что Россия ожидает от Трампа давления на Зеленского

Россия ожидает от избранного президента США Дональда Трампа давление на его украинского коллегу Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине, сообщила первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответила на вопрос об ожидаемых от Трампа в 2025 году шагах.

«К сожалению, Зеленский с нами мирное соглашение подписывать не будет, поэтому он должен его убедить и сказать, что, например, мы [США] вам не будем больше поставлять оружие. Хотя я не сильно в это верю, потому что на него все-таки еще давит ответственность НАТО. А члены альянса могут совсем по-другому мыслить», — высказалась Журова.

Ранее издание Financial Times предрекло, что после вступления в должность Трамп может принудить Украину к миру без предоставления ей гарантий безопасности. Согласно материалу, урегулирование украинского конфликта произойдет в рамках крупной сделки между США, Россией и Китаем, по условиям которой Вашингтон уступит ряд сфер влияния. В этом случае европейские и азиатские союзники США будут вынуждены самостоятельно обеспечивать собственную оборону.

В свою очередь, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Трамп вряд ли уступит России победу на Украине.