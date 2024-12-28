Пережившие сексуальные домогательства женщин мужчины поделились опытом

Мужчины, пережившие сексуальные домогательства и насилие от женщин, рассказали о случившемся с ними. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие истории происходили с мужчинами, когда они были совсем юными. Один пользователь рассказал, как девушка ворвалась в его комнату в общежитии, когда он учился в колледже.

Она вошла и сказала: «Давай займемся сексом». Я не хотел и подумал, что она шутит, но она продолжила настаивать. Я снова сказал ей «нет» и встал, чтобы уйти, она преградила мне дорогу и пригрозила, что будет кричать об изнасиловании, и поверят ей, а не мне. Итак, у нас был секс. Да, в конце концов у меня появилась эрекция. Да, я достиг оргазма. Нет, мне не понравилось. После я всегда закрывал дверь. Это было почти 20 лет назад, но это до сих пор ранит меня, и я слишком много спрашиваю у партнерш, в порядке ли они в постели. Не хочу, чтобы они пережили то же, что и я Ok-Bar-4003 пользователь Reddit

Еще одного мужчину начальница прижала в углу в лифте, пока другая сотрудница наблюдала, как та шлепает его и хватает за зад.

Потом она несколько раз просила меня приходить чистить ее бассейн в выходные, но я отказывался. Было так неловко и странно, что я даже не жаловался ее прямому руководителю, чтобы не быть жалким, но моя коллега, которая видела это, сделала это и сообщила своему боссу. Он же сказал мне, что я должен получать от этого удовольствие, и что я просто ищу внимания CommonKen1 пользователь Reddit

Некоторые подвергались насилию в браке. Автор одной из историй был женат на жестокой женщине более 10 лет и подвергался физическому, моральному и сексуальному насилию с ее стороны.

Она села мне на грудь и душила, пока черные пятна не заплясали перед глазами. Еще меня принуждали к сексу несколько раз по разным причинам и разными способами — в течение некоторого времени я сохранял эрекцию, потом терял ее, и жена смеялась надо мной. Секс мне не нравился, после него я чувствовал себя отвратительно Specialist-Fox-1259 пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины рассказали о случаях, раскрывших измены их бывших партнеров. Так, один мужчина признался, что выяснил, что жена ему неверна из-за двух своих привычек: перед приходом супруги домой проводить время в сарае и лежать в ванне в темноте и тишине.