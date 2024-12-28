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12:36, 28 декабря 2024Россия

Песков раскрыл уровень поддержки Путина среди россиян

Песков заявил, что Путин пользуется поддержкой подавляющего большинства россиян
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства граждан. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что данные, предоставляемые социологами из опросов, подвержены незначительным недельным колебаниям, что является нормальным процессом. Это зачастую может быть связано с публичной активностью президента.

«Конечно, прошлая неделя была чрезвычайно активной, чрезвычайно насыщенной новостями. Это все находит свое отражение в результатах работы социологов. Но колебания колебаниями, однако очевидным остается один факт: действительно президент Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства населения нашей страны», — подытожил Песков.

Накануне «Фонд "Общественное мнение"» раскрыл долю россиян, которые доверяют главе государства. По его данным, Владимиру Путину доверяют 78 процентов опрошенных граждан. Отдельно отмечается, что количество опрошенных россиян, которые положительно оценивают работу Путина на посту главы государства, выше — 80 процентов.

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