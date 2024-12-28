Пластические хирурги назвали самые популярные процедуры 2025 года

NYP: подтяжки лица и филлеры в подбородок станут популярны в 2025 году

Пластические хирурги и косметологи назвали самые популярные процедуры 2025 года. Материал публикует New York Post (NYP).

По мнению врачей, в предстоящем году актуальность обретут вмешательства, которые незаметно улучшают внешность. «Сейчас наблюдается тренд на естественность, следовательно, популярными станут подтяжки лица и филлеры в подбородок», — заявил хирург Анил Шах из Чикаго.

Кроме того, ожидается рост спроса на неинвазивные методы избавления от морщин. Среди них медики выделяют ультразвуковую терапию, которая способствует выработке коллагена. Экзосомное лечение также станет распространено в предстоящем году, считают врачи.

Ранее в декабре россиянкам перечислили способы замедлить старение кожи. Косметолог Лия Геворкян порекомендовала минимум раз в год проходить курс пилингов.