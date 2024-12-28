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19:23, 28 декабря 2024Ценности

Пластические хирурги назвали самые популярные процедуры 2025 года

NYP: подтяжки лица и филлеры в подбородок станут популярны в 2025 году
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Guillermo Spelucin R / Shutterstock / Fotodom

Пластические хирурги и косметологи назвали самые популярные процедуры 2025 года. Материал публикует New York Post (NYP).

По мнению врачей, в предстоящем году актуальность обретут вмешательства, которые незаметно улучшают внешность. «Сейчас наблюдается тренд на естественность, следовательно, популярными станут подтяжки лица и филлеры в подбородок», — заявил хирург Анил Шах из Чикаго.

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Кроме того, ожидается рост спроса на неинвазивные методы избавления от морщин. Среди них медики выделяют ультразвуковую терапию, которая способствует выработке коллагена. Экзосомное лечение также станет распространено в предстоящем году, считают врачи.

Ранее в декабре россиянкам перечислили способы замедлить старение кожи. Косметолог Лия Геворкян порекомендовала минимум раз в год проходить курс пилингов.

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