Пользователи сети массово воспротивились одному действию пассажиров самолета и создали петицию, чтобы запретить это. Речь идет об откидывании спинки кресла, сообщает Travel + Leisure.

Уточняется, что петиция уже собрала более 150 тысяч подписей. Ее автором выступила компания по производству кресел La-Z-Boy. Они заметили, что откидывание сиденья не всегда удобно и безопасно.

Ранее бортпроводники поставили точку в споре об откидывании спинки кресла в самолете, заявив, что это вполне этично по отношению к сидящему сзади пассажиру. Так, по мнению члена экипажа Эндрю Котлоу, если пассажир хочет устроиться максимально комфортно в полете, он имеет на это право, особенно когда речь идет о длительном рейсе.