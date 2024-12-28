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07:54, 28 декабря 2024Мир

Посол рассказал о недовольстве европейцев из-за помощи Украине

Посол Токовинин: европейцы осознают негативное влияние конфликта на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Spicker / IMAGO / Global Look Press

Европейская общественность недовольна помощью Украине, так как осознает негативное влияние украинского конфликта на экономику Евросоюза и стоимость жизни. Об этом РИА Новости заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

«Проявления недовольства тем, что происходит, есть на разных этажах восприятия обществом. Углубляется осознание негативного влияния ситуации на Украине на социально-экономическое положение практических во всех европейских государствах, что включает повышение стоимости жизни», — сказал дипломат.

По его словам, европейцы понимают, что конфронтация с РФ является опасной из-за риска начала войны между ядерными державами. Несмотря на этот риск, вовлеченность НАТО в конфликт на Украине становится все глубже.

Ранее Токовинин сообщил, что отдельные государства НАТО и общественность на Западе все больше выступают за окончание конфликта на Украине и прекращение конфронтации с Россией. «Это относится к Венгрии, премьер-министр Словакии недавно посетил Москву», — отметил он.

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