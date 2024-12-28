Посол Токовинин: ряд стран НАТО выступают за окончание конфликта на Украине

Отдельные государства Североатлантического альянса и общественность на Западе все больше выступают за окончание конфликта на Украине и прекращение конфронтации с Россией. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

«Как мы знаем, есть отдельные страны-члены НАТО, которые активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Это относится к Венгрии, премьер-министр Словакии недавно посетил Москву», — отметил он.

По словам дипломата, люди на Западе начинают убеждаться, что развязывание конфронтации с Москвой является в пагубным и глубоко ошибочным стратегическим курсом.

Ранее Токовинин сообщил, что вопрос завершения конфликта на Украине отсутствует в планах НАТО. По его словам, сейчас Североатлантический альянс нацелен на продолжение конфликта и наращивание военной помощи Киеву. Дипломат добавил, что именно в этих целях блок запускает командование в Висбадене, чьей задачей будет координация содействия Украине в ее конфронтации с РФ.

