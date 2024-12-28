Посол высказался об отношении европейского общества к конфронтации с Россией

Посол России в Бельгии Токовинин: Европа недовольна политикой конфронтации с РФ

Увеличивающееся недовольство политикой конфронтации с Россией наблюдается в восприятии европейского общества. Об этом заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин с РИА Новости.

Он отметил, что такие настроения проявляются в осознании негативного влияния ситуации на Украине на социально-экономическое положение практических во всех странах Европы.

Дипломат также подчеркнул, что правящие круги, по-видимому, ждут импульсов со стороны будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа по Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа стала жертвой курса Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что Москва не раз заявляла о своей готовности говорить со всеми западными представителями, которые настроены на равноправный диалог, поиск баланса интересов и взаимовыгодные договоренности.