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11:31, 26 декабря 2024Мир

Лавров назвал Европу жертвой курса США

Лавров: Европа стала жертвой курса США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / NOUSHAD / Globallookpress.com

Европа стала жертвой курса Соединенных Штатов Америки. Об это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с российскими и зарубежными СМИ, трансляция которой проходит в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«В значительной степени Европа тоже стала жертвой курса США на устранение любых конкурентов», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва не раз заявляла о своей готовности говорить со всеми западными представителями, которые настроены на равноправный диалог, поиск баланса интересов и взаимовыгодные договоренности.

Он уточнил, что такие страны есть, например, Венгрия и Словакия, а другие члены Европейского союза тоже начинают «проситься» на доверительные разговоры. Глава МИД подчеркнул, что такое взаимодействие необходимо, поскольку Запад «с этой планеты никуда не денется».

Ранее Лавров призвал спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога разобраться в первопричинах конфликта на Украине. Он также выразил надежду, что он вместе с администрацией Трампа вникнет в суть украинского кризиса.

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