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09:25, 28 декабря 2024Силовые структуры

Предотвращение теракта в отношении высокопоставленного офицера и блогера попало на видео

ФСБ сняла видео предотвращения теракта в отношении высокопоставленного офицера
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ предотвратила теракты в отношении высокопоставленного офицера и военного блогера

В Подмосковье ФСБ сняла на видео предотвращение теракта в отношении высокопоставленного офицера и военного блогера, освещающего события о ходе специальной военной операции (СВО). Соответствующие кадры опубликованы в ТАСС.

На видео показано, как оперативники выводят задержанного из служебного автомобиля и подводят к дому в одном из поселков. Фигурант рассказал, что в мастерской за гаражом находится взрывное устройство, а именно справа под верстаком стоит ведро, а рядом мешок с кошачьим наполнителем, где спрятано устройство. Затем показано, как робот достает из гаража мешок. Кроме того, в конце видео показаны кадры с найденным самодельным взрывным устройством (СВУ).

По данным правоохранителей, террористические акты планировались спецслужбами Украины. Исполнителем должен был стать россиянин, установивший контакт с представителем Главного управления разведки Украины через Telegram.

Силовики выяснили, что россиянин изъял из расположенного в Подмосковье тайника закамуфлированное под переносную музыкальную колонку СВУ мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. На нем были поражающие элементы в виде шариков.

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