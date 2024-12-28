Предотвращение теракта в отношении высокопоставленного офицера и блогера попало на видео

ФСБ сняла видео предотвращения теракта в отношении высокопоставленного офицера

В Подмосковье ФСБ сняла на видео предотвращение теракта в отношении высокопоставленного офицера и военного блогера, освещающего события о ходе специальной военной операции (СВО). Соответствующие кадры опубликованы в ТАСС.

На видео показано, как оперативники выводят задержанного из служебного автомобиля и подводят к дому в одном из поселков. Фигурант рассказал, что в мастерской за гаражом находится взрывное устройство, а именно справа под верстаком стоит ведро, а рядом мешок с кошачьим наполнителем, где спрятано устройство. Затем показано, как робот достает из гаража мешок. Кроме того, в конце видео показаны кадры с найденным самодельным взрывным устройством (СВУ).

По данным правоохранителей, террористические акты планировались спецслужбами Украины. Исполнителем должен был стать россиянин, установивший контакт с представителем Главного управления разведки Украины через Telegram.

Силовики выяснили, что россиянин изъял из расположенного в Подмосковье тайника закамуфлированное под переносную музыкальную колонку СВУ мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. На нем были поражающие элементы в виде шариков.