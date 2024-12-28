Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:25, 28 декабря 2024Силовые структуры

Приближенного Деда Хасана криминального авторитета Мытищинского задержали в Крыму

Shot: в Крыму задержали криминального авторитета Мраза Мытищинского
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Крыму задержали Мурада Амояна, известного в преступном мире как криминальный авторитет Мраз Мытищинский. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, у задержанного нашли поддельное удостоверение ветерана боевых действий и фальшивые госнаграды. На территорию России Мурад попал из Армении, где был объявлен в розыск за похищение людей.

Амояна считают руководителем ОПГ, которая держала в страхе бизнесменов Кубани и Подмосковья. Авторитета считали приближенным к бывшему лидеру криминального мира России Аслану Усояну, известному как вор в законе Дед Хасан.

10 декабря сообщалось, что в Москве сотрудники полиции задержали прилетевшего из Стамбула вора в законе Сельвияна.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» заявил, что Молдавия перестанет получать газ с 1 января. Кишинев задолжал больше 700 миллионов долларов

      Власти Украины обратились к энергокомиссару ЕС из-за слов Фицо о поставках электроэнергии

      Секретный доклад МИД Германии об «Орешнике» поверг немцев в шок

      Захарова заявила об осознании Трампом масштабов коррупции на Украине

      Россиянам назвали приятный способ не набрать вес в праздники

      В России выросли средние зарплаты

      Солист группы Måneskin в портупее на голое тело снялся для журнала

      Во Франции раскрыли фейки о солдатах КНДР на Украине

      Российскую школьницу госпитализировали после избиения в школе

      Украинский кризис назвали используемым для развязывания гибридных войн против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше