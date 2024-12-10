В России сотрудники полиции задержали прилетевшего из Стамбула вора в законе Сельвияна

В Москве задержали вора в законе Сельвияна по прилете из Стамбула

В Москве сотрудники полиции задержали прилетевшего из Стамбула вора в законе Сельвияна. Об этом сообщает Telegram-канал Прайм Крайм.

По данным канала, в аэропорту Внуково сотрудники полиции задержали 63-летнего Саркиса Сельвияна, который был выдворен турецкими властями как нежелательная персона. После профилактической беседы ему дали возможность встретиться с родственниками и после этого самостоятельно выехать из страны в любом направлении.

Сельвияна в России не разыскивают, поэтому он может свободно покинуть страну.

Ранее сообщалось, что вор в законе Саша Север занялся продвижением российского певца с похожим на Круга голосом.