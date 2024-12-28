Пришедшую в полицию россиянку не пустили в отдел из-за внешнего вида

Жительницу Тюмени не пустили в отдел полиции из-за внешнего вида

Пришедшую в полицию из-за участника специальной военной операции (СВО) жительницу Тюмени не пустили в отдел из-за внешнего вида. Об этом сообщает портал 72.ru.

Как сообщает издание, тюменка Любовь Р. хотела обратиться к сотрудникам полиции за помощью в восстановлении удостоверения участника боевых действий для ее брата. Когда женщина попыталась войти в отделение, ее остановили и не пропустили дальше проходной из-за якобы слишком короткого платья.

В подтверждение своих слов о придравшихся к внешнему виду полицейских россиянка предоставила журналистам запись, на которой, как она утверждает, беседует с одной из сотрудниц отделения о случившемся. На кадрах слышно, как собеседница сообщает ей, что в полиции действует дресс-код. «Мы вас не оскорбили. (...) Вы не в ночной клуб пришли», — говорят россиянке, на что та отвечает, что не обязана следовать введенному для сотрудников полиции дресс-коду.

«Я взрослая женщина, мама 18-летней дочери. Нахожусь в браке 20 лет. Имею высшее образование, работаю в престижной компании. Считаю, что я не заслуживаю к себе такого отношения», — возмутилась Любовь Р.

В тюменской полиции сообщили, что проводят проверку в отношении сотрудников отделения, на которое пожаловалась россиянка.

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