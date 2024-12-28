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13:45, 28 декабря 2024Экономика

Путин смягчил требования госконтроля компаний

Путин отменил большинство плановых проверок бизнеса в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин смягчил требования государственного контроля бизнеса и отменил большинство плановых проверок отечественных компаний. Об этом сообщает ТАСС.

Подписанный главой государства акт вводит понятие «обязательного профилактического визита» и возможность госконтроля через мобильное приложение. Согласно основным положения подписанного Путиным закона, виды плановых проверок компаний и их периодичность теперь будут привязаны к рискам причинения вреда. Предприятия с высоким риском будут проверять раз в два года, в отношении компаний с чрезвычайно высоким риском проверки будут проводиться раз в год.

Кроме того, устанавливается такое понятие, как обязательный профилактический визит. Он будет подразумевать проведение беседы с представителями проверяемой компании и информирование о требованиях закона. В отношении объектов с высоким риском подобные мероприятия будут проводиться раз в год. В остальных случаях периодичность подобных бесед будут устанавливать органы исполнительной власти. При этом проверяемые компании смогут попросить госконтроль провести внеплановый профилактический визит. Возможность подобного запроса президент дал представителям малого бизнеса, а также некоммерческим организациям и госструктурам.

В то же время практические все внеплановые проверки, как следует из акта, должны санкционироваться прокурором. Их проведение станет возможно при поступлении сигнала об угрозе жизни и здоровью граждан, обороне страны, окружающей среде, культурному наследию или при возникновении ЧС, массовых нарушениях трудовых прав, распространении в интернете персональных данных, а также нарушении требований продажи табака и алкоголя.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил о резком сокращении числа проверок бизнеса. По итогам 2024 года количество подобных профилактических мероприятий, согласно его ожиданиям, упадет в четыре раза в сравнении с показателем пятилетней давности. Только с января по ноябрь число проверок компаний и предприятий в России снизилось в 5,2 раза. К концу года, уточнил Григоренко, их количество должно дойти до 350 тысяч.

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