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15:27, 28 декабря 2024Путешествия

Раскрыты подробности о задержанных в Тунисе россиянах

Следствие в отношении задержанных в Тунисе российских туристов продолжается
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Следствие в отношении задержанных в Тунисе 11 российских туристов продолжается. Подробности раскрыли в посольстве России в стране, сообщает РИА Новости.

При этом уточняется, что обвинения все еще не выдвинуты, в связи с чем пока не назначена дата судебного заседания. Соотечественники не жалуются на условия пребывания в тюрьме.

Ранее в посольстве рассказали, что россияне, задержанные в Тунисе, близко подошли к объектам «чувствительной инфраструктуры», в том числе находящимся в ведении министерства обороны республики. Сообщалось, что они отправились в населенный пункт Хайдра рядом с границей Туниса и Алжира.

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