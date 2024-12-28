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16:12, 28 декабря 2024Мир

Россия расширила список персон нон грата в ответ на 15-й пакет санкций ЕС

МИД: РФ расширила список персон нон грата в ответ на 15-й пакет санкций ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Россия в ответ на 15-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) расширила список персон нон грата. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте МИД РФ.

«Существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"(...) запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в документе.

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В МИД подчеркнули, что ограничительные меры Москвы распространяются на представителей стран, оказывающих военную помощь Украине. «Любые недружественные акции со стороны Евросоюза будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова вводить антироссийские санкции в ущерб европейцам.

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