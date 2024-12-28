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04:30, 28 декабря 2024Экономика

Россиянам дали совет по инвестициям в 2025 году

Финансовый эксперт Аверс: сохранить капитал помогут инвестиции в недвижимость
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сохранить капитал с горизонтом планирования в пять-десять лет помогут инвестиции в недвижимость, для более краткосрочных инвестиций подойдут банковские вклады и другие инструменты, рассказала «Ленте.ру» финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс.

«Несмотря на то, что цены на недвижимость будут падать в следующие год-два, на горизонте пяти-десяти лет она вырастет в цене. Но все деньги в готовую недвижимость вкладывать не надо. Можно, например, рассмотреть устойчивого застройщика и полуготовый проект купить в рассрочку, — рекомендовала эксперт. — На горизонте пяти-десяти лет квартира частично отобьется арендой и вырастет в цене. То есть будет полное сохранение всех денег плюс какая-то прибыль, которая перекроет инфляцию. А инфляция будет в 2025 году, скорее всего, рекордной».

Для короткого горизонта планирования, например, в два-три месяца, Аверс рекомендовала рассмотреть банковские вклады, которые перекроют инфляцию. Вместе с тем, она предупредила, что, если речь идет о крупных суммах, есть риск лимитов выдачи средств с вкладов.

«Как только начнут снижать ключевую ставку, люди пойдут забирать деньги. И это сильно разгонит инфляцию. Поэтому будут ограничивать, чтобы не разгонять покупательскую способность и инфляцию, — предупредила эксперт. — Криптовалюта — отличный инструмент для вложения. Но, во-первых, сейчас она на пике, а через полгода сильно упадет. Во-вторых, в этой теме нужно разбираться, нужны хотя бы базовые знания».

Также Аверс посоветовала покупать валюту. По ее словам, стоит завести правило: ежемесячно, с зарплаты, покупать хотя бы небольшую сумму, несмотря на курс.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что самым выгодным способом хранения сбережений в 2025 году будет открытие банковских вкладов под высокие проценты. Также он рекомендовал рассмотреть инвестиции в золото.

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