Россиянам назвали приятный способ не набрать вес в праздники

Во время страстного секса с оргазмами можно сжечь до 300 калорий, уверена сексолог Ксения Хазова. Приятный способ не набрать вес в праздники она раскрыла в своем Telegram-канале.

Хазова назвала качественный секс идеальным способом хорошо провести время в праздники. По ее мнению, интимная близость не только позволит вернуть угасшую со временем страсть, но и поможет освежить отношения в целом. Кроме того, как отметила эксперт, регулярный секс, завершающийся оргазмами, способствует повышению уверенности в себе, а также помогает сжечь лишние калории, полученные во время обильных застолий.

Ранее Ксения Хазова рассказала, что резкие перепады настроения после полового акта могут быть признаком сексуального расстройства. Однако самым распространенным сексуальным расстройством у женщин эксперт назвала проблемы с половым влечением.