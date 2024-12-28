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21:05, 28 декабря 2024Забота о себе

Россиянам назвали приятный способ не набрать вес в праздники

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Во время страстного секса с оргазмами можно сжечь до 300 калорий, уверена сексолог Ксения Хазова. Приятный способ не набрать вес в праздники она раскрыла в своем Telegram-канале.

Хазова назвала качественный секс идеальным способом хорошо провести время в праздники. По ее мнению, интимная близость не только позволит вернуть угасшую со временем страсть, но и поможет освежить отношения в целом. Кроме того, как отметила эксперт, регулярный секс, завершающийся оргазмами, способствует повышению уверенности в себе, а также помогает сжечь лишние калории, полученные во время обильных застолий.

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Ранее Ксения Хазова рассказала, что резкие перепады настроения после полового акта могут быть признаком сексуального расстройства. Однако самым распространенным сексуальным расстройством у женщин эксперт назвала проблемы с половым влечением.

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