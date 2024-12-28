Россиянин рассылал детям интимные фотографии и был осужден

Под Брянском суд приговорил к 6 годам мужчину, рассылавшего детям интимные фото

В Брянской области Стародубский районный суд приговорил 49-летнего местного жителя к шести годам лишения свободы за то, что он рассылал детям интимные фотографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух лиц») и части 2 статьи 242 УК РФ («Распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, осужденный рассылал порнографические фотография и текстовые сообщения через социальные сети. От его действий пострадали двое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Москве угрожавший похитить все деньги со счетов родителей 10-летней школьницы незнакомец выманивал у нее интимные фото.