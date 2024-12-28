Россиянин спрятал драгоценные металлы на свалке и попался

В Магаданской области мужчина прятал три килограмма драгметаллов на свалке

Житель Магаданской области прятал более трех килограммов драгоценных металлов на территории свалки и попался. Об этом сообщает прокуратура российского региона в Telegram-канале.

В 2022 году в городе Сусумане Магаданской области 23-летний мужчина получил шесть нестандартных слитков сплава золота и серебра общей массой более трех килограммов стоимостью свыше 21,2 миллиона рублей и сокрыл их на территории Межпоселенческого полигона ТКО.

Через несколько месяцев россиянин достал драгметаллы из тайника и привез в окружной центр, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину обвиняют в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина, занимающего должность начальника участка добывающего предприятия на одном из месторождений в Магаданской области, за незаконный оборот самородного золота.